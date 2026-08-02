Tu prenderesti un iPhone in leasing?

La Mela ha lanciato negli Stati Uniti un programma che permette di utilizzare iPhone, Mac, iPad e Watch pagando un canone mensile, per poi restituirli, sostituirli o riscattarli. In Italia servizi come quello della scaleup Subbyx applicano già un modello simile a numerose categorie di prodotti. Dopo il successo del ricondizionato potrebbe essere il prossimo modo di acquistare tecnologia, sulla falsa riga del boom del noleggio a lungo termine delle auto?
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