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Tecnologia

Tu prenderesti un iPhone in leasing?

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

La Mela ha lanciato negli Stati Uniti un programma che permette di utilizzare iPhone, Mac, iPad e Watch pagando un canone mensile, per poi restituirli, sostituirli o riscattarli. In Italia servizi come quello della scaleup Subbyx applicano già un modello simile a numerose categorie di prodotti. Dopo il successo del ricondizionato potrebbe essere il prossimo modo di acquistare tecnologia, sulla falsa riga del boom del noleggio a lungo termine delle auto?

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