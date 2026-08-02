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Perché gli americani stanno perdendo fiducia nelle università

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il calo registrato quest'anno è dovuto soprattutto a un cambiamento di opinioni tra l'elettorato democratico: la quota di elettori dem che esprime fiducia nelle università è scesa dal 61% al 50%, il livello più basso mai registrato. Le ragioni ruotano principalmente attorno a tre questioni

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