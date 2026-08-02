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Lifestyle

"La Fine del mondo", la rivista a fumetti che promette libertà

Gianmaria Tammaro

La rivista a fumetti de “Il manifesto” tiene insieme gli esperimenti e le novità, cerca nell’autorialità convinta (e, soprattutto, convincente) del nostro mercato un sostegno a cui affidarsi, senza però scadere nel prevedibile. Un punto di incontro per chi legge e per chi scrive e disegna. Promettendo libertà

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