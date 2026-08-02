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Salute e Benessere

Pellai: "Gaming disorder come via di fuga, serve allenare alla vita"

Emanuela Ambrosino

©Getty

“Generazione dipendenze” è un percorso attraverso la salute mentale, le nuove dipendenze e le fragilità che attraversano tutte le generazioni. In questa intervista con Alberto Pellai parliamo di gaming disorder, oggi riconosciuta dall’Oms come malattia

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