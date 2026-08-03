Supermedia YouTrend: FDI sotto il 27%, Vannacci sale oltre il 7%

Fratelli d'Italia scende al 26,7%, uno dei suoi peggiori dati dall’inizio della legislatura. Il calo, anche se non drammatico, inizia comunque ad essere in qualche modo preoccupante. FDI sembra infatti, in quest’ultima fase, il partito di centrodestra che ha perso maggiormente consensi verso Futuro Nazionale, che a sua volta ha sfondato la soglia del 7%
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