Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Salute e Benessere

Chirurgia estetica e femminismo: quando il bisturi diventa empowerment

Giulia Mengolini

©Getty

Dal bisturi di Suzanne Noël a inizio '900 a oggi: modificare il proprio corpo è una forma di autodeterminazione o il risultato delle pressioni patriarcali? "Oggi la chirurgia non priva le donne del potere, ma il contrario: può essere uno strumento di empowerment", dice Stefania De Fazio, presidente eletta dell'International Society of Plastic Regenerative Surgery. "Quando è guidata dall'etica permette alle donne di abitare il proprio corpo alle condizioni che scelgono". L'intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ