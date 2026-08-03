Chirurgia estetica e femminismo: quando il bisturi diventa empowerment
Dal bisturi di Suzanne Noël a inizio '900 a oggi: modificare il proprio corpo è una forma di autodeterminazione o il risultato delle pressioni patriarcali? "Oggi la chirurgia non priva le donne del potere, ma il contrario: può essere uno strumento di empowerment", dice Stefania De Fazio, presidente eletta dell'International Society of Plastic Regenerative Surgery. "Quando è guidata dall'etica permette alle donne di abitare il proprio corpo alle condizioni che scelgono". L'intervista
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