Il tassametro delle promesse elettorali

Carlo Cottarelli ha raccontato su queste pagine la sua proposta di legge per obbligare i partiti a dichiarare costi e coperture dei programmi elettorali. Ma come funziona davvero nei Paesi che una cosa del genere ce l'hanno? In Olanda la pagella dei programmi è un rito nazionale, in Belgio un obbligo di legge, in Canada e Australia un servizio pubblico a richiesta. Il meccanismo funziona. E funziona soprattutto con chi accetta di sottoporsi al giudizio, mentre chi promette di più tende a sfilarsi