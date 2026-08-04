Dateflation, come il carovita trasforma (anche) il mondo del dating

Dal conto del ristorante al costo di un aperitivo, il caro vita sta modificando le abitudini di chi cerca una relazione. Negli Stati Uniti il fenomeno è già stato ribattezzato "dateflation": le persone riducono le spese, scelgono appuntamenti alternativi e rivedono le aspettative. Un cambiamento che potrebbe presto riguardare anche l'Italia