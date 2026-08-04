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Lifestyle

Dateflation, come il carovita trasforma (anche) il mondo del dating

Luca Rigamondi

Luca Rigamondi

©Getty

Dal conto del ristorante al costo di un aperitivo, il caro vita sta modificando le abitudini di chi cerca una relazione. Negli Stati Uniti il fenomeno è già stato ribattezzato "dateflation": le persone riducono le spese, scelgono appuntamenti alternativi e rivedono le aspettative. Un cambiamento che potrebbe presto riguardare anche l'Italia

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