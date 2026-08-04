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Emergenza incendi, l’Europa sta bruciando a livelli record. I dati

Raffaele Mastrolonardo

Il 2026 si sta rivelando un anno disastroso per superficie di territorio finita nella morsa delle fiamme. La situazione peggiore, rivelano statistiche del monitoraggio continentale, in Francia e Spagna. Ma anche in Italia gli ettari andati in fumo sono sopra la media degli ultimi venti anni.

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