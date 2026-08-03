Renata Flores, il rap in quechua che rompe i pregiudizi

C'è chi usa la musica per scalare le classifiche e chi la trasforma in uno strumento di cambiamento culturale. La storia di Renata Flores racconta come una lingua per anni emarginata sia tornata a parlare alle nuove generazioni attraverso il rap e il pop. L'artista peruviana ha scelto di cantare in quechua, rompendo stereotipi e pregiudizi e trasformando la propria identità in un messaggio universale. Un percorso che oggi la rende una delle voci più originali della scena musicale latinoamericana