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Musica

Renata Flores, il rap in quechua che rompe i pregiudizi

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

Ph. Celia De Luna

C'è chi usa la musica per scalare le classifiche e chi la trasforma in uno strumento di cambiamento culturale. La storia di Renata Flores racconta come una lingua per anni emarginata sia tornata a parlare alle nuove generazioni attraverso il rap e il pop. L'artista peruviana ha scelto di cantare in quechua, rompendo stereotipi e pregiudizi e trasformando la propria identità in un messaggio universale. Un percorso che oggi la rende una delle voci più originali della scena musicale latinoamericana

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