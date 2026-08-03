Da Max Mayfield in Stranger Things a Ziggy Berman in Fear Street, dalla figlia furiosa di The Whale a Broadway, fino all’esordio Marvel con Tom Holland in Spider-Man: Brand New Day. Sadie Sink ha costruito un mestiere su una specialità rara: entrare nei mondi già arredati e spostarne il centro. Ragazze ferite, furiose, mai passive, che arrivano a storia iniziata e si prendono la scena. A ventiquattro anni ha già messo sotto processo un classico del teatro americano e nel nuovo Spider-Man si prende il terzo atto