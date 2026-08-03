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Mondo

La strategia di Trump contro la Corte penale internazionale

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La politica estera di Donald Trump punta sempre più sugli Stati sovrani contro gli organismi internazionali. Dopo Onu, Oms e Nato, l'ultima battaglia riguarda la Corte Penale Internazionale, nel mirino di una campagna americana che coinvolge anche diversi Paesi africani. Come Ciad e Uganda

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