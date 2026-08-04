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Tecnologia

Tatuaggi hi-tech in salotto? Il fai-da-te conquista anche l'inchiostro

Simone Cosimi

Simone Cosimi

Dai kit con stencil e inchiostri ai dispositivi che promettono di semplificare l'applicazione, il mondo dei tatuaggi sperimenta una svolta D-I-Y. Secondo un reportage di The Verge anche una pratica tradizionalmente affidata ai professionisti sta entrando nell'era della massima autonomia, tra nuove opportunità creative e interrogativi su sicurezza, igiene e valore dell'esperienza

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