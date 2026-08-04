Quanto è solida l'ascesa di Reform UK?

La formazione di Nigel Farage cresce nei sondaggi, ma, per capire se questo successo sarà duraturo e passerà l'esame delle elezioni, guardiamo ai dati di YouGov che ha analizzato l'elettorato britannico, tra voto di protesta, malcontento e priorità politiche. Quali sono i fattori di spinta verso questo partito di estrema destra?
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