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Estate rovente, l'esperto: "Non è un'eccezione e sarà sempre peggio"

Cristian Paolini

Cristian Paolini
©IPA/Fotogramma

L'Italia e l'Europa sono sprofondate nella quarta ondata di calore della stagione che ha fatto registrare temperature a livelli da primato, non esattamente positivo, e la tendenza pare destinata a confermarsi, anzi ad aumentare ulteriormente. L'allarme ha infatti solide fondamenta come ci spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it

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