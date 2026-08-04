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Perché le primarie in Michigan diranno quale strada prenderanno i Dem

Luciana Grosso

Ispi
Il candidato Abdul El-Sayed (Getty)

La corsa per il seggio vacante dal senatore democratico uscente apre scenari da monitorare con attenzione, perché si svolge in uno dei cosiddetti Stati chiave, ma non solo. In queste primarie si scontrano due modi di essere Dem, l'anima moderata e l'anima progressista. Su quest'ultima sono accesi i riflettori per via dell'ascesa di Abdul El-Sayed, il candidato di Bernie Sanders che riporta alla ribalta un interrogativo cruciale: il Partito democratico, che ora gioca in difesa. può e deve cambiare strategia?

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