Qual è il ruolo di Obama in questi Stati Uniti trumpiani?

Sessantacinque anni compiuti, una popolarità che resta altissima anche tra i più giovani, tanti progetti. L'ex presidente degli Stati Uniti a 10 anni dalla fine del mandato, sebbene non ricopra alcuna carica politica, è in una posizione complessa, chiamato a scendere in campo per la campagne elettorali e a intervenire ogni volta che i suoi compagni di partito sono in difficoltà in un Paese sempre più lacerato e in cui i democratici faticano a trovare una formula magica per spezzare l'incantesimo del trumpismo