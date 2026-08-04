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Qual è il ruolo di Obama in questi Stati Uniti trumpiani?

Luciana Grosso

Ispi
L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama parla all'inaugurazione del Barack Obama Presidential Center a Chicago, il 18 giugno 2026 (Getty)

Sessantacinque anni compiuti, una popolarità che resta altissima anche tra i più giovani, tanti progetti. L'ex presidente degli Stati Uniti a 10 anni dalla fine del mandato, sebbene non ricopra alcuna carica politica, è in una posizione complessa, chiamato a scendere in campo per la campagne elettorali e a intervenire ogni volta che i suoi compagni di partito sono in difficoltà in un Paese sempre più lacerato e in cui i democratici faticano a trovare una formula magica per spezzare l'incantesimo del trumpismo

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