Formaggi a latte crudo, una guida per consumarli senza rischi

Abbiamo chiesto a Carlo Federico Perno, responsabile di Microbiologia e diagnostica di immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, di fare chiarezza sui rischi potenziali legati al consumo di questi alimenti non sottoposti a processi di pastorizzazione. Quali sono i batteri coinvolti e quali i sintomi in caso di infezione, come leggere le etichette?