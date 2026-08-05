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Salute e Benessere

Formaggi a latte crudo, una guida per consumarli senza rischi

Alessandra Del Mondo

Alessandra Del Mondo

©Getty

Abbiamo chiesto a Carlo Federico Perno, responsabile di Microbiologia e diagnostica di immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, di fare chiarezza sui rischi potenziali legati al consumo di questi alimenti non sottoposti a processi di pastorizzazione. Quali sono i batteri coinvolti e quali i sintomi in caso di infezione, come leggere le etichette?

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