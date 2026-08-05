Chi sono i possibili candidati alle presidenziali Usa 2028?

Nel Partito democratico la corsa è aperta, mentre sul fronte repubblicano non mancano le indescrezioni, anche se finché Trump, che continua a paventare la possibilità - incostituzionale - di ricandidarsi, non indicherà un suo successore, pochi esponenti conservatori si esporranno. Il New York Times ha già provato a delineare dei nomi che il 7 novembre 2028 potrebbero contendersi le nomination per la Casa Bianca
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider