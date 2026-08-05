Come (e dove) è cresciuto il Pil in Usa e Europa

Se analizziamo le differenze tra i tassi di crescita registrati all’interno del gruppo dei Paesi avanzati nel secondo trimestre del 2026, scopriamo che il Pil reale dell'Unione europea è cresciuto più rapidamente di quello statunitense. Un dato da contestualizzare ma che ci racconta che non tutto sta andando come previsto oltreoceano. Guardando all'area euro, continua a spiccare la Spagna e sulla performance economica di questo Paese occorre una riflessione