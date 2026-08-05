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Uk, il Partito Laburista con Burnham riconquisterà gli elettori persi?

Gianluca De Feo

Youtrend

Il nuovo primo ministro si trova davanti a una coalizione elettorale sgretolata e a una profonda crisi di fiducia verso il Labour. Un ampio studio di YouGov sull’elettorato britannico mostra le dimensioni della perdita di consenso e soprattutto la natura della disaffezione. Quasi un terzo di tutti gli ex elettori laburisti considera il mancato miglioramento delle proprie condizioni economiche come una delle ragioni fondamentali della propria insoddisfazione

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