Adattare agricoltura e allevamenti al nuovo caldo: laboratorio-Liguria

Dalla Val d'Aveto in Liguria parte la sfida del secolo: adattarsi a un Paese sempre più caldo. Pascoli che si trasformano in paglia, torrenti in secca, vendemmie anticipate, animali che non riescono più a pascolare. La Liguria è il laboratorio del cambiamento climatico. Ma tra invasi, sensori e intelligenza artificiale potrebbe nascere anche la nuova agricoltura italiana
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi