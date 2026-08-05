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Ambiente

Adattare agricoltura e allevamenti al nuovo caldo: laboratorio-Liguria

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini

Dalla Val d'Aveto in Liguria parte la sfida del secolo: adattarsi a un Paese sempre più caldo. Pascoli che si trasformano in paglia, torrenti in secca, vendemmie anticipate, animali che non riescono più a pascolare. La Liguria è il laboratorio del cambiamento climatico. Ma tra invasi, sensori e intelligenza artificiale potrebbe nascere anche la nuova agricoltura italiana

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