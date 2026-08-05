Disunita e attaccabile, ecco l'Ue che esce dal vertice su Ceuta

La parziale ricomposizione della frattura arrivata con il vertice straordinario dei ministri dell’Interno dell’UE non cancella il fatto che la crisi di Ceuta abbia aperto una spaccatura profonda tra i Paesi europei. La riunione convocata su richiesta di 22 governi, tutti di orientamento conservatore, che avevano contestato le politiche migratorie di Pedro Sanchez, considerate da alcuni tra le cause della crisi
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