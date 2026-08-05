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Cronaca

Carceri, Antigone: "L'emergenza caldo si aggiunge al sovraffollamento"

Alessandro Cappai

Alessandro Cappai
©Getty

La relazione annuale dell'associazione Antigone aggiorna lo stato delle carceri italiane. Al sovraffollamento, che resta uno dei principali problemi che devono affrontare le strutture, si aggiungono le temperature elevate che hanno alimentato diverse proteste, da Bologna a Enna, passando per Viterbo. L'associazione segnala anche l'emergenza minori

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