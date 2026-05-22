Dimore storiche, il più grande museo diffuso d'Italia

Monumenti di eccezionale valore storico, artistico e architettonico, protetti dallo Stato e affidati alla cura di proprietari privati. Una rete di ville, castelli, giardini e residenze d’epoca lontani dai circuiti turistici tradizionali che sono espressione delle radici più profonde e dell’identità culturale d'Italia. Oltre 500 di questi “contenitori di memoria” apriranno gratuitamente al pubblico la prossima domenica 24 maggio per la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche