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Lifestyle

Dimore storiche, il più grande museo diffuso d'Italia

Costanza Ruggeri

Monumenti di eccezionale valore storico, artistico e architettonico, protetti dallo Stato e affidati alla cura di proprietari privati. Una rete di ville, castelli, giardini e residenze d’epoca lontani dai circuiti turistici tradizionali che sono espressione delle radici più profonde e dell’identità culturale d'Italia. Oltre 500 di questi “contenitori di memoria” apriranno gratuitamente al pubblico la prossima domenica 24 maggio per la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche

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