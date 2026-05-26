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Messico, arrestato il nipote di 'El Chapo' Guzmán. Era ricercato dagli Stati Uniti

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A riferirlo il Ministero della Sicurezza. Identificato come Isai Martínez, è stato arrestato nello stato di Sonora, al confine con gli Stati Uniti

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Il ministro della Sicurezza messicano, Omar García Harfuch, ha comunicato la cattura a Sonora di Isai Martínez, nipote del narcotrafficante El Chapo Guzmán. L'operazione è stata coordinata con la Difesa e la Procura della Repubblica. 

I dettagli dell'operazioni restano ignoti

L'operazione è stata coordinata con la Difesa e la Procura della Repubblica Messicana. Sull'uomo, già arrestato nel 2008 all'età di venticinque anni, pende un mandato di estradizione negli Stati Uniti. I dettagli dell'intervento e le accuse a suo carico restano attualmente ignoti.

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