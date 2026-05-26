A riferirlo il Ministero della Sicurezza. Identificato come Isai Martínez, è stato arrestato nello stato di Sonora, al confine con gli Stati Uniti

Il ministro della Sicurezza messicano, Omar García Harfuch, ha comunicato la cattura a Sonora di Isai Martínez, nipote del narcotrafficante El Chapo Guzmán. L'operazione è stata coordinata con la Difesa e la Procura della Repubblica.