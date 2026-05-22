Accordo partenariato Ue-Messico, via gran parte dei dazi

Verranno intensificate la cooperazione politica ed economica, creando opportunità in settori come il commercio, gli investimenti e le tecnologie pulite. Introdotte anche maggiori opportunità per il settore agricolo dell'Ue. Von der Leyen: "Una nuova era"
Rinnovo del partenariato commerciale tra Ue e Messico. Il 22 maggio è arrivata l'intesa per intensificare la cooperazione politica ed economica, creando opportunità in settori quali il commercio, gli investimenti e le tecnologie pulite, e rafforzando le catene di approvvigionamento. Due le firme al vertice di Città del Messico: quella dell'Accordo globale modernizzato e quella dell'Accordo commerciale. Eliminati i dazi su diversi prodotti chiave di scambio. Inoltre, sono state introdotte maggiori opportunità per il settore agricolo dell'Ue, con la protezione di 232 distillati e ulteriori 336 indicazioni geografiche europee da parte del Messico.
Von der Leyen: “Partenariato strategico adatto a una nuova era”
Va ricordato che l’Ue e il Messico vantavano già una consolidata relazione commerciale, con 100 miliardi di euro all'anno in beni e servizi. L'accordo modernizzato introdurrà però delle novità importanti, tra cui, per esempio, una maggiore cooperazione nelle transizioni verde e digitale, rafforzando le catene di approvvigionamento di materie prime critiche. "La nostra partnership nel corso degli anni ha portato maggiori opportunità, maggiore prosperità e maggiore sicurezza per i nostri popoli. Insieme, abbiamo promosso il libero scambio, affrontato il cambiamento climatico e difeso la democrazia, l'uguaglianza e i diritti umani", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aprendo il vertice a Città del Messico. "Ma il mondo", ha ricordato, "è profondamente cambiato dal nostro ultimo vertice di 11 anni fa. Coercizione economica, aggressione territoriale, crescente pressione sui nostri valori e interessi condivisi. La nostra risposta deve essere quella di adattarci e di collaborare ancora più strettamente". "Stiamo modernizzando il nostro Accordo Globale. Stiamo portando investimenti strategici attraverso il Global Gateway. E stiamo rafforzando", ha aggiunto, "la cooperazione a tutti i livelli. Stiamo costruendo un partenariato strategico adatto a una nuova era". Con Von der Leyen, in Messico, c'erano anche il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e l'alta rappresentante Kaja Kallas.
Vedi anche
Dazi, Ue: sì ad accordo commerciale e tariffario con Usa
"Preoccupazione per le crescenti tensioni geopolitiche"
Nel comunicato diffuso al termine del vertice, è stata ricordata la "solida relazione economica sviluppata dal 2000", ricordando che "negli ultimi 25 anni il commercio bilaterale è quadruplicato". E le parti hanno ribadito anche "l'importanza della relazione strategica tra America Latina, Caraibi e Unione europea", richiamando il vertice CELAC-European Union Summit che ha riaffermato "il nostro impegno condiviso verso un partenariato regionale rinnovato, equilibrato e reciprocamente vantaggioso". Ma è stata espressa anche "preoccupazione per le crescenti tensioni geopolitiche in diverse regioni del mondo" e sono stati riaffermati "gli scopi, le regole e i principi della Carta delle Nazioni Unite", inclusi "la sovranità degli Stati, l'integrità territoriale e l'autodeterminazione", sottolineando "l'importanza di risolvere le controversie attraverso mezzi pacifici e la diplomazia".
Approfondimento
Trump a von der Leyen: "Ue rispetti intese entro 4 luglio o più dazi "
Ansa/Sky TG24
Dazi Trump, cosa succederà dopo l'ultima bocciatura dei giudici Usa?
Parte delle tariffe volute dal presidente sono state dichiarate 'illegali' dalla Corte per il commercio, come già fatto dalla Corte Suprema. E adesso chi dovrebbe ricevere i rimborsi per quanto pagato? Solo le imprese o anche i cittadini? Intanto rimane aperto il contenzioso con l'Europa, con il tycoon che minaccia di alzare i dazi fino al 25% se l'accordo raggiunto lo scorso anno non diventasse operativo entro luglio. Anche di questo si è parlato nella puntata dell'8 maggio di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24