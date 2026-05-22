"Continuiamo a esortare i Paesi colpiti a monitorare attentamente tutti i passeggeri e l'equipaggio per il resto del periodo di quarantena. Più di 600 contatti continuano a essere monitorati in 30 Paesi e un piccolo numero di contatti ad alto rischio è ancora in fase di individuazione", ha spiegato Tedros Adhanom Ghebreyesus
"Oggi l'Olanda ha confermato un ulteriore caso" di hantavirus "tra un membro dell'equipaggio Mv Hondius sbarcato a Tenerife, rimpatriato nei Paesi Bassi e da allora in isolamento. L'aggiornamento è arrivato direttamente dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un punto stampa su Ebola in diretta su X, in cui si è parlato anche di hantavirus. "Attualmente si registrano 12 casi e 3 decessi. Non sono stati segnalati decessi dal 2 maggio, data in cui l'epidemia è stata segnalata per la prima volta all'Oms", ha detto Ghebreyesus. "Continuiamo a esortare i Paesi colpiti a monitorare attentamente tutti i passeggeri e l'equipaggio per il resto del periodo di quarantena. Più di 600 contatti continuano a essere monitorati in 30 Paesi e un piccolo numero di contatti ad alto rischio è ancora in fase di individuazione", ha concluso.
Ricoverato in ospedale "a scopo precauzionale ed è in isolamento"
Il membro dell'equipaggio della nave da crociera MV Hondius risultato positivo all'hantavirus mentre era in quarantena nei Paesi Bassi è stato ricoverato in ospedale "a scopo precauzionale ed è in isolamento". È quanto si legge nella nota del Rivm, Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l'ambiente. La persona risultata positiva era in quarantena domiciliare e le autorità hanno invitato alla calma. "Il Rivm comprende che questa notizia possa sollevare domande o preoccupazioni. Tuttavia, la possibilità di un'ulteriore diffusione nei Paesi Bassi rimane molto bassa".