"Continuiamo a esortare i Paesi colpiti a monitorare attentamente tutti i passeggeri e l'equipaggio per il resto del periodo di quarantena. Più di 600 contatti continuano a essere monitorati in 30 Paesi e un piccolo numero di contatti ad alto rischio è ancora in fase di individuazione", ha spiegato Tedros Adhanom Ghebreyesus

"Oggi l'Olanda ha confermato un ulteriore caso" di hantavirus "tra un membro dell'equipaggio Mv Hondius sbarcato a Tenerife, rimpatriato nei Paesi Bassi e da allora in isolamento. L'aggiornamento è arrivato direttamente dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un punto stampa su Ebola in diretta su X, in cui si è parlato anche di hantavirus. "Attualmente si registrano 12 casi e 3 decessi. Non sono stati segnalati decessi dal 2 maggio, data in cui l'epidemia è stata segnalata per la prima volta all'Oms", ha detto Ghebreyesus. "Continuiamo a esortare i Paesi colpiti a monitorare attentamente tutti i passeggeri e l'equipaggio per il resto del periodo di quarantena. Più di 600 contatti continuano a essere monitorati in 30 Paesi e un piccolo numero di contatti ad alto rischio è ancora in fase di individuazione", ha concluso.