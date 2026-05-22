Cresce la tensione per la situazione a Cuba, dopo che gli Usa hanno schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi , all’indomani dell’incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Il timore diffuso è che Washington decida un'azione per la cattura di Castro, consapevole che l'ex presidente non si presenterà volontariamente negli Stati Uniti e, secondo indiscrezioni, potrebbe agire per portare a termine il mandato di arresto spiccato nei suoi confronti. La Nimitz si potrebbe inserire quindi nel quadro della volontà di catturare Castro in un' operazione stile Nicolas Maduro in Venezuela , anche se Trump nega: l'isola "non ha soldi, non ha elettricità, non ha cibo, non ha niente. La aiuteremo, voglio aiutare i cubani". Ma il segretario di Stato Marco Rubio avverte: “Preferiamo un accordo con l'isola, ma agiremo se c'è una minaccia”. Ira di Russia e Cina: "Massimo sostegno a Cuba”, affermano Mosca e Pechino.

Díaz-Canel agli Usa: "L'accusa a Castro rafforza l'anti-imperialismo cubano"

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha intanto affermato che la decisione della giustizia statunitense di rinviare a giudizio Castro ha compattato il popolo cubano e risvegliato sentimenti antimperialisti. "Agli eroi della Patria non si manca il rispetto, né la storia e le tradizioni vengono offese senza reagire, non a Cuba. Il nostro popolo si è sollevato con forza per rispondere all'ultima infamia dei nemici storici della nazione cubana: il tentativo di processare il leader della Rivoluzione in un tribunale statunitense. Questa nuova aggressione ci ha ulteriormente uniti e ha rafforzato l'onore, la dignità e il sentimento antimperialista di un popolo già riconosciuto in tutto il mondo per la sua coraggiosa resistenza a qualsiasi forma di subordinazione all'impero", ha scritto in un post su X.

Usa arrestano sorella del presidente del complesso aziendale cubano Gaesa

Gli Stati Uniti hanno anche arrestato Adys Lastres Morera, sorella del presidente esecutivo di Gaesa, un grande conglomerato di aziende gestite dai militari cubani. Morera, entrata negli Usa come residente permanente legale nel 2023, è ora sotto la custodia dell'Ice, in attesa del procedimento di espulsione: la sua presenza, si legge in una nota, rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti e mina gli interessi di politica estera americana.