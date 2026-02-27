Offerte Sky
Scontro tra Usa e Cuba, perché è coinvolta la Calabria e cosa c’entrano i medici

Ansa / Sky TG24

Donald Trump chiede a tutti i Paesi di far rientrare i dottori arrivarti da L’Avana. In Italia ce ne sono quasi 500, ma il governatore Occhiuto resiste alle pressioni di Washington. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andato in onda il 26 febbraio

