Cuba, Trump: "Nazione fallita, non servirà rovesciarla ma faccia un accordo"

Mondo
©Ansa

Il presidente Usa ha invitato L'Avana a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, respingendo l'idea di un'operazione di cambio di regime. "Cuba è attualmente una nazione fallita", ha detto. Alla domanda se gli Usa avrebbero rovesciato il governo cubano, Trump ha risposto che "non credo sarà necessario"

Per Donald Trump Cuba è "una nazione fallita". Il presidente degli Stati Uniti ha invitato L'Avana a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, respingendo l'idea di un'operazione di cambio di regime. "Cuba è attualmente una nazione fallita", ha detto il leader americano ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Alla domanda se gli Usa avrebbero rovesciato il governo cubano, come fece Washington quando attaccò il Venezuela e catturò il presidente Nicolas Maduro, Trump ha risposto che "non credo sarà necessario".    

La situazione a Cuba

Cuba sta attualmente affrontando gravi carenze di carburante e blackout, mentre Trump intensifica l'embargo statunitense decennale sul Paese e preme sugli altri Paesi per l'interruzione dell'invio di petrolio all'Avana. "È una minaccia umanitaria", ha ribadito il presidente Usa a proposito della carenza di carburante che sta colpendo il Paese. 

