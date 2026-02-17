Il presidente Usa ha invitato L'Avana a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, respingendo l'idea di un'operazione di cambio di regime. "Cuba è attualmente una nazione fallita", ha detto. Alla domanda se gli Usa avrebbero rovesciato il governo cubano, Trump ha risposto che "non credo sarà necessario"

Per Donald Trump Cuba è "una nazione fallita". Il presidente degli Stati Uniti ha invitato L'Avana a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, respingendo l'idea di un'operazione di cambio di regime. "Cuba è attualmente una nazione fallita", ha detto il leader americano ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Alla domanda se gli Usa avrebbero rovesciato il governo cubano, come fece Washington quando attaccò il Venezuela e catturò il presidente Nicolas Maduro, Trump ha risposto che "non credo sarà necessario".