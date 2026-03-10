Guerra Iran, telefonata tra Trump e Putin. Nuovi raid di Teheran sugli Emirati. LIVE
Telefonata di un'ora tra il presidente americano e quello russo, definita "costruttiva e aperta". Se "fermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz", l'Iran verrebbe colpito dagli Usa "venti volte più forte" di quanto fatto finora, ha scritto Trump su Truth. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno rispondendo alle minacce di missili e droni provenienti dall'Iran", ha scritto su X il ministero della Difesa. Il petrolio torna sotto i 100 dollari a barile, in ripresa le borse statunitensi e asiatiche
L'esercito israeliano ha condotto nella notte attacchi aerei su diverse localita' del sud e dell'est del Libano,
roccaforti del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.
Araghchi: "Avanti con gli attacchi finché sarà necessario"
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il Paese continuerà gli attacchi missilistici finché sarà necessario, secondo quanto riporta Afp. Araghchi ha escluso i colloqui dopo che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la guerra con l'Iran finirà "molto presto". Il ministro ha dichiarato all'emittente statunitense PBS News che il suo Paese è pronto a continuare gli attacchi missilistici e che i negoziati con gli Stati Uniti non sono più all'ordine del giorno.
Arabia Saudita intercetta tre droni
La contraerea saudita ha intercettato tre droni diretti verso il campo petrolifero di Shaybah. Lo riferisce il ministero della Difesa di Riad, secondo Al Jazeera.
Media: attacchi aerei israeliani in est e sud Libano
L'esercito israeliano ha condotto nella notte attacchi aerei su diverse localita' del sud e dell'est del Libano, roccaforti del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Lo ha riferito l'Agenzia nazionale di informazione libanese (Ani), secondo la quale l'aviazione israeliana ha bombardato diversi villaggi nelle regioni di Tiro e Jezzine (sud) e gli attacchi hanno colpito anche la parte occidentale della Bekaa (est).
Emirati, nuovo attacco da missili e droni iraniani
Gli Emirati Arabi Uniti hanno subito un nuovo attacco da parte di droni e missili iraniani. "Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno attualmente rispondendo alle minacce di missili e droni provenienti dall'Iran", ha scritto su X il ministero della Difesa.
Trump: "Operazioni vanno bene, guerra quasi finita. Ora mondo è più sicuro"
Il presidente americano ha parlato dalla sala da ballo del suo golf club a Miami. Si tratta della prima conferenza stampa da quando gli Stati Uniti (insieme a Israele) hanno attaccato Teheran. Difende l’intervento militare e assicura che la guerra finirà presto, anche se non entro questa settimana. Sostiene che l’azione americana ha impedito a Teheran di attaccare gli Stati Uniti e i loro alleati nella regione. Nel frattempo Washington valuta misure per garantire la sicurezza delle rotte energetiche nel Golfo
Iran, Trump: 'Operazioni vanno bene, guerra quasi finita'
Vance e Hegseth al rientro della salma del settimo soldato americano ucciso in guerra
Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha partecipato alla cerimonia di trasferimento del settimo soldato ucciso nella guerra in Medio Oriente. Il sergente dell'esercito americano Benjamin Pennington, 26 anni, è morto l'8 marzo per le ferite riportate in un attacco avvenuto l'1 marzo alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita. Vance, secondo quanto riporta Afp, si è rifiutato di rispondere alle domande della stampa. E' stato poi raggiunto dal capo del Pentagono Pete Hegseth e dal generale Dan Caine, presidente dello Stato Maggiore Congiunto, presso la base aerea di Dover, nello stato orientale del Delaware. Durante la cerimonia, soldati in uniforme hanno trasportato silenziosamente una bara avvolta nella bandiera da un aereo C-17 a un veicolo di trasferimento, mentre Vance, Hegseth e Caine rendevano omaggio. Altri sei soldati caduti, cinque uomini e una donna, sono stati rimpatriati sul suolo statunitense.