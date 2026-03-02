Iran, quale sarà l’impatto degli attacchi sui mercati? Gli scenari

A incidere, in particolare, è il passaggio delle forniture attraverso lo Stretto di Hormuz, un corridoio marittimo strettissimo, una sorta di imbuto lungo circa 39 chilometri e largo tra i 50 e i 33, con rotte di navigazione di appena 3 chilometri, attraverso cui transita oltre un quinto del petrolio trasportato via mare nel mondo e più del 30% del gas naturale liquefatto. Più dell’80% di questi flussi è diretto verso l’Asia e proviene dall’intera regione del Golfo; basti pensare che la sola Arabia Saudita vi convoglia circa 5,5 milioni di barili al giorno. Un’eventuale chiusura trasformerebbe quel passaggio obbligato in un vicolo senza uscita, facendo sparire dal mercato volumi enormi. Una parte di questo tratto marittimo ricade nelle acque territoriali iraniane, mentre l’altra appartiene al Qatar, e la possibilità di bloccarne l’accesso, ad esempio con mine o altri sistemi, è da tempo un elemento ricorrente nella retorica di Teheran. Al momento il canale non è minato, ma i Guardiani della Rivoluzione lo hanno già chiuso al traffico.

Per approfondire: Stretto di Hormuz, Pasdaran: "Chiuso dopo attacco all'Iran". Ecco perché è strategico