Altro contributo è il bonus donne, che prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate. La misura si applica alle donne di qualsiasi età che risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure da almeno 12 o sei mesi in presenza di particolari condizioni di svantaggio legate, ad esempio, al titolo di studio, all'età o al settore professionale di riferimento. L'agevolazione può essere riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi. Il tetto ordinario dell'esonero è pari a 650 euro mensili per ogni lavoratrice assunta. Nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno è però previsto un rafforzamento dell'incentivo: per le donne svantaggiate o molto svantaggiate residenti nelle aree ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali dell'Unione europea il massimale può arrivare fino a 800 euro al mese. Il bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi incompatibili: in particolare, i datori di lavoro che stanno già beneficiando del precedente incentivo per l'assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge Fornero devono rinunciare a tale beneficio qualora intendano accedere al nuovo bonus donne 2026 per il medesimo rapporto di lavoro.

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