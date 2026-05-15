Un'ulteriore novità è rappresentata dagli orari delle visite che da quest'anno saranno uguali per tutti, a prescindere dal settore di appartenenza. La norma, in osservanza della sentenza emessa dal Tar del Lazio (numero 16305), azzera le disparità cronologiche tra dipendenti del settore privato e del pubblico. Il lavoratore in malattia che riceve una visita di controllo a domicilio è obbligato a farsi trovare in casa tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19, senza distinzione tra giorni feriali o festivi.