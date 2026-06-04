Spiaggia, diritti dei bagnanti: da accesso al mare a fumo, cosa sapere su regole e divietiEconomia
Introduzione
Con l’avvicinarsi della stagione estiva, tornano d’attualità molte domande su come comportarsi quando si va al mare. Dalle spiagge libere ai pranzi fino alla possibilità di fumare, ecco cosa sapere su comportamenti consentiti e divieti.
Quello che devi sapere
Mare libero
Tra i diritti fondamentali riconosciuti ai frequentatori delle spiagge c’è la possibilità di raggiungere il mare senza sostenere alcun costo. Non tutti sanno infatti che l’arenile resta un bene appartenente al demanio pubblico anche quando una sua porzione viene affidata in concessione a uno stabilimento balneare. Per questo motivo i gestori non possono impedire il passaggio né pretendere somme di denaro da chi desidera semplicemente arrivare alla riva per fare il bagno o passeggiare lungo il bagnasciuga. Diverso è invece il caso di chi utilizza servizi come cabine, docce, lettini, ombrelloni o altre attrezzature messe a disposizione dal lido: in queste situazioni la richiesta di un pagamento è pienamente legittimo. Se un concessionario ostacola il transito o richiede un ticket per raggiungere l’acqua, il comportamento può configurare una violazione delle norme vigenti. In circostanze simili è possibile rivolgersi alla polizia locale affinché verifichi la situazione e proceda agli accertamenti necessari.
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Cosa dice la legge
La legislazione italiana tutela espressamente il diritto di accedere gratuitamente alla battigia. Sia la normativa del 2006 sia quella del 2011 impongono infatti ai concessionari di garantire il passaggio libero verso la fascia di spiaggia lambita dalle onde, consentendone l’utilizzo anche per finalità balneari. Con il termine “battigia” si indica proprio la porzione di arenile interessata dal continuo movimento del mare. In sostanza, per raggiungere l’acqua e fare il bagno non è previsto alcun pagamento.
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Come funzionano le soste
Più complessa è la questione relativa alla permanenza sulla battigia. Le norme parlano di accesso e fruizione dell’area, ma non definiscono in modo dettagliato quali attività rientrino in questo concetto. Rimane comunque fermo il principio secondo cui nessuno deve ostacolare il passaggio degli altri utenti. Attrezzature ingombranti come lettini e ombrelloni possono rappresentare un intralcio evidente, mentre è più difficile sostenere lo stesso per oggetti poco voluminosi come asciugamani ripiegati o indumenti lasciati temporaneamente sulla sabbia.
Le regole locali
Oltre alle disposizioni nazionali, Regioni e Comuni possono introdurre regolamenti specifici. Alle amministrazioni regionali spetta il compito di trovare un equilibrio tra le spiagge affidate in concessione e quelle liberamente accessibili, individuando anche i varchi necessari per consentire il passaggio dei cittadini. Molti Comuni, inoltre, emanano ordinanze che vietano l’occupazione della fascia più vicina al mare, spesso individuata nei cinque metri dalla battigia. Tale spazio deve rimanere libero per consentire il passaggio dei mezzi di emergenza e soccorso. Il divieto riguarda indistintamente tutti, compresi gli stabilimenti balneari.
Non esiste la possibilità di riservare dei posti
Lasciare ombrelloni, sdraio, lettini o altri oggetti sulla spiaggia libera per assicurarsi una posizione privilegiata il giorno successivo non è consentito. Questa pratica equivale infatti a occupare abusivamente un bene pubblico. Le autorità possono procedere alla rimozione e al sequestro delle attrezzature lasciate incustodite per lunghi periodi.
Sport sulla sabbia
Per quanto riguarda le attività sportive, non esiste una disciplina nazionale che regoli partite di calcio, beach volley o giochi con il pallone sull’arenile. Tuttavia, alcune località possono prevedere limitazioni attraverso ordinanze comunali o provvedimenti delle autorità marittime. Prima di organizzare una partita è quindi opportuno verificare le disposizioni locali. In ogni caso, il buon senso suggerisce di scegliere zone poco affollate per evitare disturbo o pericoli agli altri bagnanti.
Come comportarsi con installazioni temporanee
Montare una rete da beach volley o predisporre porte per una partita tra amici è generalmente possibile, purché tali installazioni vengano rimosse al termine dell’attività. Lasciare queste strutture in modo permanente sulla spiaggia costituisce invece un’occupazione non autorizzata di suolo pubblico. Fanno eccezione i casi in cui sia stata rilasciata un’apposita autorizzazione, come avviene spesso per alcuni stabilimenti balneari.
Animali in spiaggia
In Italia non esiste una disciplina unica che regoli la presenza degli animali sulle spiagge e nelle acque demaniali. In assenza di divieti emanati da Comuni, Regioni o autorità competenti, trovano applicazione le regole generali previste per gli spazi pubblici. I cani possono quindi accedere alle aree consentite se tenuti al guinzaglio e, quando richiesto, muniti di museruola. I concessionari hanno la facoltà di vietarne l’ingresso nel proprio stabilimento oppure di consentirlo previa autorizzazione comunale. Restano sempre autorizzati i cani guida per persone non vedenti e quelli impiegati nelle attività di salvataggio.
Pranzo sotto l’ombrellone
Consumare cibi e bevande sulla spiaggia è perfettamente lecito, purché si mantenga un comportamento rispettoso dell’ambiente e degli altri frequentatori. Non esistono divieti generali che impediscano di mangiare sull’arenile. È però fondamentale raccogliere i rifiuti e non abbandonare materiali inquinanti, in particolare plastica e contenitori che potrebbero danneggiare l’ecosistema marino. Anche negli stabilimenti balneari è generalmente possibile introdurre alimenti acquistati altrove. La concessione non attribuisce infatti al gestore un’esclusiva sulla ristorazione. Resta comunque necessario rispettare il decoro del luogo, evitando situazioni assimilabili a picnic organizzati o barbecue.
Sigarette e divieti
Fumare all’aperto, in linea generale, non è vietato dalla normativa nazionale. Di conseguenza, anche in spiaggia il consumo di sigarette è normalmente consentito. Negli ultimi anni, però, numerose amministrazioni locali hanno introdotto restrizioni specifiche in determinate aree balneari. Quando tali divieti sono in vigore vengono generalmente segnalati attraverso cartelli e avvisi ben visibili. Rimane sempre proibito gettare mozziconi sulla sabbia, comportamento che può comportare sanzioni e provocare danni all’ambiente.
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