Consumare cibi e bevande sulla spiaggia è perfettamente lecito, purché si mantenga un comportamento rispettoso dell’ambiente e degli altri frequentatori. Non esistono divieti generali che impediscano di mangiare sull’arenile. È però fondamentale raccogliere i rifiuti e non abbandonare materiali inquinanti, in particolare plastica e contenitori che potrebbero danneggiare l’ecosistema marino. Anche negli stabilimenti balneari è generalmente possibile introdurre alimenti acquistati altrove. La concessione non attribuisce infatti al gestore un’esclusiva sulla ristorazione. Resta comunque necessario rispettare il decoro del luogo, evitando situazioni assimilabili a picnic organizzati o barbecue.