Non in tutte le località, comunque, gli aumenti sono stati uguali: dall’analisi sulle prime quattro file emerge infatti che Taormina e Giardini Naxos hanno fatto registrare i rincari più elevati: si è arrivati infatti al +16% rispetto al 2025. Seguono Alghero con un +14% e Gallipoli con +10%. Più contenuti gli aumenti in altre delle località monitorate, compresi tra il 2% e il 7%, mentre ad Alassio non si registra alcun rincaro, con Palinuro (+0,5%) e Senigallia (+0,6%) sostanzialmente in linea.