Lo sciopero di oggi, 29 maggio, è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza”.

Il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte e fino alle 23.59 del 29 maggio. Lo sciopero del settore ferroviario invece prenderà il via alle 21 del giorno precedente, per poi concludersi 24 ore dopo. Trenitalia ha sottolineato che “dalle ore 21 del 28 alle ore 21 del 29 maggio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni”: per treni a media e lunga percorrenza, è consultabile l’elenco dei treni garantiti. Lista consultabile anche per i treni di Italo. Per quanto riguarda il trasporto regionale fasce garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Atac a Roma garantisce i mezzi da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Atm a Milano mantiene fasce di servizio garantite da inizio servizio alle 8:45 e poi dalle 15 alle 18.

Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i Vigili del Fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata, in occasione dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, sono previsti cortei in tutta Italia.

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