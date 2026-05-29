Oggi, 29 maggio, a incrociare le braccia sono tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza”. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Possibile impatto anche sulla scuola e sul servizio sanitario
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Lo sciopero di oggi, 29 maggio, è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza”.
Il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte e fino alle 23.59 del 29 maggio. Lo sciopero del settore ferroviario invece prenderà il via alle 21 del giorno precedente, per poi concludersi 24 ore dopo. Trenitalia ha sottolineato che “dalle ore 21 del 28 alle ore 21 del 29 maggio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni”: per treni a media e lunga percorrenza, è consultabile l’elenco dei treni garantiti. Lista consultabile anche per i treni di Italo. Per quanto riguarda il trasporto regionale fasce garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Atac a Roma garantisce i mezzi da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59. Atm a Milano mantiene fasce di servizio garantite da inizio servizio alle 8:45 e poi dalle 15 alle 18.
Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i Vigili del Fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata, in occasione dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, sono previsti cortei in tutta Italia.
Per approfondire:
- Sciopero trasporti, quanto spesso avviene nei giorni a ridosso del weekend? I DATI
- Sciopero 29 maggio, dai treni alla sanità: tutti i settori coinvolti
- Sciopero dei sindacati di base il 29 maggio, cortei in tutta Italia
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Fs: "Sciopero del personale dalle 21 di ieri alle 21 di oggi"
Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale, in adesione a uno sciopero generale, che interesserà il personale del gruppo FS Italiane: dalle ore 21 di giovedì 28 alle 21 di venerdì 29 maggio. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Per il trasporto del Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 29 maggio. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.
A Milano ritardi e cancellazioni in stazione tra maltempo e sciopero
La breve ondata di maltempo che si è abbattuta su Milano e l'hinterland dopo le 19 di ieri, specialmente su quello a Nord del capoluogo lombardo, sta lentamente lasciando la metropoli. Il vento improvviso e la grandine hanno causato qualche caduta di tegole e parti di impalcature. Al momento non risultano feriti, a parte alcune contusioni per cadute di pedoni e ciclisti. Due piante ad alto fusto sono cadute su delle auto parcheggiate e sulla carreggiata, interrompendo la viabilità, in viale Lazio e in piazzale Libia. Forti disagi anche per i passeggeri delle Ferrovie e degli aeroporti, per l'effetto combinato del maltempo e di uno sciopero del personale del trasporto pubblico. Alle 20 le partenze in Stazione Centrale segnalavano una decina di convogli con ritardi dai 10 ai 90 minuti, e svariate cancellazioni sulle tratte regionali. E dalle 21 di questa sera alle 21 di domani scatterà lo sciopero di Fs, Italo e Trenord. Numerosi sono gli interventi in corso dei Vigili del fuoco e della Polizia Locale per code e piccoli 'tamponamenti'.