Incendio a Cagliari, vasto rogo nelle campagne: case evacuate

Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area

Il Corpo forestale è intervenuto stamattina con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Fenosu per domare un vasto incendio a Domus de Maria (città metropolitana di Cagliari) in località "P.ta sa Pala de Ammettiu". Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni della stazione Forestale di Teulada.