Camion carico di maiali si ribalta nel Reggiano, animali in fuga. VIDEO

L’incidente è avvenuto a Sant’Ilario d’Enza, in località Calerno. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, polizia stradale, vigili del fuoco, protezione civile e veterinari per il recupero e la messa in sicurezza dei suini
Un camion che trasportava una decina di maiali si è ribaltato a Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. L’incidente è avvenuto in località Calerno, lungo la via Emilia, all’altezza di via XXV Aprile. Dopo il ribaltamento del mezzo, gli animali sono riusciti a uscire e hanno iniziato a girovagare nei dintorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Ilario, la polizia locale, la polizia stradale, i vigili del fuoco, la protezione civile e il servizio veterinario, per il recupero e la messa in sicurezza dei suini.
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