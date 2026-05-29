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Camion carico di maiali si ribalta nel Reggiano, animali in fuga. VIDEO

Cronaca
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L’incidente è avvenuto a Sant’Ilario d’Enza, in località Calerno. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, polizia stradale, vigili del fuoco, protezione civile e veterinari per il recupero e la messa in sicurezza dei suini

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Un camion che trasportava una decina di maiali si è ribaltato a Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. L’incidente è avvenuto in località Calerno, lungo la via Emilia, all’altezza di via XXV Aprile. Dopo il ribaltamento del mezzo, gli animali sono riusciti a uscire e hanno iniziato a girovagare nei dintorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Ilario, la polizia locale, la polizia stradale, i vigili del fuoco, la protezione civile e il servizio veterinario, per il recupero e la messa in sicurezza dei suini. 

Si ribalta un camion carico di maiali nel Reggiano, animali a zonzo. L'intervento dei carabinieri, recupero e messa in sicurezza dei suini
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