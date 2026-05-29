Per sanare i debiti della Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, è intervenuto direttamente Papa Leone XIV. Il pontefice ha scritto e firmato di suo pugno un documento in cui istituisce una Commissione di indirizzo e vigilanza chiamata a gestire il rilancio della struttura e ad affrontare una voragine di bilancio che, a fine 2024, avrebbe superato, secondo le indiscrezioni della stampa, i 220 milioni di euro tra crediti verso la Regione Puglia e debiti con fornitori e lavoratori.

La Commissione sostituirà il consiglio di amministrazione della Fondazione che gestisce la struttura e avrà il compito di approvare il bilancio e rilanciare la struttura. Avviare un piano di risanamento si preannuncia un intervento molto pesante, a causa delle perdite ingenti.

I bilanci della Casa Sollievo non sono pubblici quindi la Fondazione non è tenuta a renderli noti. Sembra che i debiti maggiori siano nei confronti dei debitori ma anche i dipendenti protestano per il mancato adeguamento dei contratti nel 2024.