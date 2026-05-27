Sciopero dei sindacati di base il 29 maggio, cortei in tutta Italia

I principali cortei si terranno a Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Savona, Milano, Bergamo, Catania e Palermo. Tra le sigle che hanno aderito Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Usi, Usi Cit e le organizzazioni palestinesi in Italia Api e Gpi ascolta articolo

Venerdì 29 maggio, in occasione dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, sono previsti cortei in tutta Italia. La giornata di prostesta è stata indetta dai sindacati di base Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, Usi, Usi Cit e dalle organizzazioni palestinesi in Italia Api e Gpi (Giovani Palestinesi ItalianiI. Le principali iniziative si terranno a Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Savona, Milano, Bergamo, Catania e Palermo.

Le richieste dei sindacati Nel capoluogo lombardo il corteo partirà da piazza della Scala alle ore 9.30 per raggiungere l'Università Statale e la Prefettura, dove una delegazione composta dagli organizzatori della mobilitazione chiederà un incontro al prefetto. Tra le rivendicazioni dello sciopero lo stop al "carovita generato dalle guerre", alla precarietà, agli sfratti e al "tentativo di negare il diritto allo sciopero e al dissenso e contro l'aumento delle spese militari". I sindacati di base chiedono anche "il recupero dei salari e delle pensioni e una tassazione equa". Potrebbe interessarti Sciopero 29 maggio: a rischio trasporto, scuola e sanità