Molise, morso da vipera mentre lavora nei campi: uomo ricoverato

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Molise, viene morso da una vipera mentre lavora nei campi: agricoltore ricoverato

Cronaca

Ill sessantenne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Termoli dove gli è stato somministrato il siero. Al momento si trova nel reparto di Rianimazione per controlli e monitoraggio costante

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Un agricoltore di 60 anni di Montecilfone è stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi. L’uomo è stato colpito a un dito e, subito dopo l’incidente, si è precipitato in paese cercando aiuto in farmacia, convinto di poter reperire un siero antivipera. Una volta arrivato, però, ha scoperto che il trattamento non viene più distribuito nelle farmacie territoriali. Le disposizioni sanitarie prevedono infatti che il siero venga somministrato esclusivamente in ospedale e sotto stretto controllo medico, a causa del possibile rischio di gravi reazioni allergiche. È stato quindi richiesto l’intervento del 118 e il sessantenne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli dove gli è stato iniettato il siero. Attualmente l’uomo è ricoverato nel reparto di Rianimazione per controlli e monitoraggio costante.

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