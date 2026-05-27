Molise, morso da vipera mentre lavora nei campi: uomo ricoverato

Un agricoltore di 60 anni di Montecilfone è stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi. L’uomo è stato colpito a un dito e, subito dopo l’incidente, si è precipitato in paese cercando aiuto in farmacia, convinto di poter reperire un siero antivipera. Una volta arrivato, però, ha scoperto che il trattamento non viene più distribuito nelle farmacie territoriali. Le disposizioni sanitarie prevedono infatti che il siero venga somministrato esclusivamente in ospedale e sotto stretto controllo medico, a causa del possibile rischio di gravi reazioni allergiche. È stato quindi richiesto l’intervento del 118 e il sessantenne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli dove gli è stato iniettato il siero. Attualmente l’uomo è ricoverato nel reparto di Rianimazione per controlli e monitoraggio costante.