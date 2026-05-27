Women And The City, la quarta edizione a Bari dal 28 maggio

Dopo tre anni a Torino il festival che ripensa città (e società) più giuste e inclusive sceglie il capoluogo pugliese come prima tappa del suo nuovo percorso itinerante. Tra gli ospiti Daria Bignardi e Silvia Salis. Durante la tre giorni anche il primo "Davos italiano delle politiche di genere" con sindache e sindaci delle città italiane e l’Anci

Per la prima volta Women and the city, il festival che ripensa città (e società) più giuste e inclusive, arriva a Bari. Dopo tre edizioni a Torino, la prima tappa del festival itinerante, ideato dalla Fondazione Torino Città per le Donne+ (TOxD+) per diffondere democrazia partecipata e valorizzare il genere come motore di sviluppo sociale ed economico, sarà il capoluogo pugliese che, da giovedì 28 a sabato 30 maggio, accoglierà oltre 40 eventi gratuiti e più di 100 ospiti italiani e internazionali tra rappresentanti del Governo regionale e nazionale, sindaci e sindache di tutta Italia, magistrati/e, economisti/e rettori, giornalisti/e, scrittrici/scrittori e attiviste/i.

I temi. Cuore della tre giorni sarà il primo "Davos italiano delle politiche di genere", con sindache e sindaci delle principali città italiane e i vertici Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per costruire politiche misurabili e replicabili. Non solo però. Il programma, infatti, attraversa i grandi nodi del presente: dagli 80 anni dal voto delle donne e l'eredità delle Madri Costituenti - con il coinvolgimento di studentesse e studenti - alla violenza economica e digitale, dall'urbanistica di genere alla medicina di genere, fino al volto femminile dei conflitti e alla leadership delle nuove generazioni. E ogni sera, dalle 21, il palco di Piazza del Ferrarese si accende con spettacoli, dj set, conferenze-spettacolo e interviste irriverenti.

Gli ospiti. Dall'Italia e dall'estero arrivano oltre 100 ospiti per dialogare di diritti, attivismo, ricerca scientifica, economia, giustizia, politiche di genere, prevenzione della violenza, modelli di città inclusive e sostenibili. Tra le voci che si alterneranno, Daria Bignardi, scrittrice e giornalista; Giuseppe Culicchia, scrittore torinese, ex libraio, dirige il Circolo dei Lettori di Torino; Azzurra Rinaldi, economista e direttrice della School of Gender Economics Unitelma Sapienza; Silvia Salis, sindaca di Genova; l'economista Elsa Fornero; Matteo Saudino aka BarbaSophia, professore, attivista e divulgatore; l’ironico duo Mammadimerda; Alice Pignagnoli, portiere di calcio, con oltre 250 presenze tra Serie A e Serie B, blogger e formatrice; la giornalista ed editorialista Francesca Schianchi. La giornalista indipendente, fotografa e scrittrice italo-siriana Asmae Dachan e l'autrice, consulente Corporate Social Responsibility e attivista per i diritti umani e digitali Pegah Moshir Pour che il primo giorno mostreranno il volto femminile dei conflitti. Spazio anche alla testimonianza di Maria Antonietta Rositani, sopravvissuta a un tentato femminicidio che, dopo un lungo percorso di cure e oltre 200 interventi chirurgici, oggi è testimone e attivista contro la violenza maschile sulle donne. E ancora Barbara Strappato, prima dirigente della Polizia di Stato ed esperta di sicurezza cibernetica; Aurela Saliaj, Dean of the Faculty of Health dell’Università di Vlora; Cristina Tajani, senatrice della Repubblica ed economista esperta di politiche urbane; Nicolò Andreula, economista, consulente strategico e docente universitario; Chiara Belingardi, ricercatrice in urbanistica e docente del Master “Città di Genere”; Anna Dorangricchia, programme manager Gender Equality dell’Union for the Mediterranean; Teresa Iodice, procuratore europeo delegato all’EPPO (European Public Prosecutor's Office) Bari; Laura Larocchia, chief of staff di Disal Consulting ed esperta di comunicazione strategica; Alessia Marconcini, dirigente psicologa ASL Bari ed esperta in sessuologia e tanti altri.

“Dopo aver curato per anni rassegne e format targati “Città dei Bimbi”, per me ora tornare a Bari con Women & the City, è tornare all'origine: a quella doppia vocazione che mi ha svelato la Puglia. Vocazione che tiene insieme il racconto e l’evento; la parola scritta e la piazza viva. Portare a Bari un festival sulla parità significa scegliere il posto giusto: perché la parità, come il mare, non si ferma ai confini che qualcuno ha tracciato sulla carta. Ogni appuntamento è una domanda che vogliamo fare insieme. Un nodo tra generazioni e discipline, tra città del Nord e del Sud, tra politica e cultura, tra storie e diritti”. – Elisa Forte, giornalista e direttrice del Festival Women & the City.