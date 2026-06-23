Caldo, domani 16 città da bollino rosso. Allerta massima giovedì

Introduzione
L’ondata di caldo non lascia respirare l’Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del ministero della Salute. Un’escalation che porterà l’allerta massima domani, 24 giugno, in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì 25, quando le città da bollino rosso saranno ben 17. Vediamo nel dettaglio le previsioni e le città più roventi dei prossimi giorni.
Quello che devi sapere
Anticiclone africano
A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che, da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese, si è assestato sull’intera Europa. Non è solo la nostra Penisola, infatti, a soffrire il caldo: allerta anche in Regno Unito, in Spagna e Germania dove le temperature sono destinate a sfiorare i 40 gradi.
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Livello di allerta 3
Nella giornata di oggi, martedì 23 giugno, le città da bollino rosso sono 15: come reso noto dal bollettino del ministero della Salute, si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Qui il livello di rischio è a 3, l'allerta massima che, ricorda il ministero, è indice di "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".
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Mercoledì bollino rosso in 16 città
Domani la situazione peggiorerà: le città con il massimo livello di emergenza diventeranno 16 perché a quelle di oggi (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo) si aggiungerà anche Latina. Le temperature massime percepite toccheranno picchi di 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma.
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Le previsioni di mercoledì 24 giugno
L’anticiclone africano sarà padrone sulle regioni settentrionali portando condizioni di bel tempo ma anche possibili temporali di calore nel pomeriggio/sera sulle Dolomiti e sulle Alpi di confine occidentali. Da segnalare qualche pioggia mattutina su Liguria e Alpi piemontesi. Valori massimi attesi tra i 30 gradi di Genova e i 34-35 del resto delle città. Al Centro sarà presente un campo di alta pressione subtropicale: bel tempo in generale ma nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali di calore sia sui rilievi del Lazio e zone vicine, sia sulle zone a ridosso delle coste della Toscana, specie in Maremma. Temperature con valori massimi compresi tra i 29-30 gradi de L'Aquila e Campobasso e i 35-36 gradi di Roma, Firenze e bassa Umbria. Al Sud tempo stabile e soleggiato, più afoso lungo le coste. Temperature elevate ma non al di sopra della norma: tra i 30 gradi di Potenza e Catanzaro e i 34 di Napoli.
Giovedì allerta massima da record
Ma l’escalation non si ferma. Il giorno peggiore sarà giovedì 25 giugno, quando il livello massimo di allerta per il caldo coinvolgerà 17 città. A tutte quelle già presenti nella lista dei bollini rossi, si aggiungerà infatti anche Bari. Fino a domani, il capoluogo pugliese resterà in allerta arancione: il livello 2 che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". Per il resto solo bollini gialli (livello 1 di pre-allerta, cioè "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore"). Da Nord a Sud, nessun bollino verde.
Le previsioni di giovedì 25 giugno
Anticiclone africano ancora più presente in tutta la sua potenza. Al Nord caldo e afa ovunque con alcune precipitazioni che potranno svilupparsi nel pomeriggio in particolar modo sui settori alpini. Picchi di caldo almeno fino a 35-36 gradi. Sulle regioni del centro Italia la mattinata sarà soleggiata e calda. Poi, nel corso delle ore pomeridiane potranno svilupparsi dei temporali sui rilievi tra Abruzzo e Lazio e anche della Sardegna. Caldo fino a 35-37 gradi su Lazio, Umbria e Toscana. Anticiclone leggermente meno forte sulle regioni meridionali: nelle ore pomeridiane scoppieranno temporali di forte intensità con locali grandinate su tutti i rilievi e le zone vicine. Temperature nella media stagionale estiva con valori massimi attesi tra i 28-29 gradi di Catanzaro e Potenza e i 33 di Napoli.
Weekend rovente
Per i meteorologi, l’ondata di caldo durerà ancora almeno fino alla fine del mese. Dobbiamo quindi prepararci a un weekend rovente: si toccheranno picchi fino a 39-40 gradi. Situazione peggiore al Centro-Nord dove alcune città potranno raggiungere i 42 gradi.