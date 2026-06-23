Caldo, domani 16 città da bollino rosso. Allerta massima giovedì

L’anticiclone africano sarà padrone sulle regioni settentrionali portando condizioni di bel tempo ma anche possibili temporali di calore nel pomeriggio/sera sulle Dolomiti e sulle Alpi di confine occidentali. Da segnalare qualche pioggia mattutina su Liguria e Alpi piemontesi. Valori massimi attesi tra i 30 gradi di Genova e i 34-35 del resto delle città. Al Centro sarà presente un campo di alta pressione subtropicale: bel tempo in generale ma nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali di calore sia sui rilievi del Lazio e zone vicine, sia sulle zone a ridosso delle coste della Toscana, specie in Maremma. Temperature con valori massimi compresi tra i 29-30 gradi de L'Aquila e Campobasso e i 35-36 gradi di Roma, Firenze e bassa Umbria. Al Sud tempo stabile e soleggiato, più afoso lungo le coste. Temperature elevate ma non al di sopra della norma: tra i 30 gradi di Potenza e Catanzaro e i 34 di Napoli.