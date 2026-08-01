Incendi in Italia e in Europa: la situazione

Resta sotto osservazione anche l’incendio che da giorni interessa il territorio di Lucoli, in provincia dell’Aquila, e che nelle ultime ore ha raggiunto il versante della frazione aquilana di Roio. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha riunito questa mattina la Giunta comunale e la Conferenza dei dirigenti per fare il punto sulla situazione. "Stiamo seguendo con la massima attenzione l'evolversi del quadro - ha riferito in una nota - mantenendo un costante raccordo con il sindaco di Lucoli, Michelangelo Peretti, con i Vigili del fuoco, la Protezione civile regionale e le autorità impegnate nelle operazioni". Le fiamme stanno interessando soprattutto aree non boscate. Le operazioni di bonifica e controllo vengono effettuate anche con droni dotati di termocamere, utilizzati per individuare eventuali riprese dei focolai. Al momento non risultano nuovi punti attivi e non ci sarebbero rischi per le zone abitate, ma l’attenzione rimane alta per la possibile intensificazione del vento. Nelle operazioni sono impegnate due squadre dei Vigili del Fuoco con dieci unità e quattro mezzi, un'autobotte con due unità per l'approvvigionamento idrico, un elicottero della Regione Abruzzo e una squadra della Protezione civile con cinque operatori e due mezzi. In mattinata sono intervenuti anche due Canadair, poi destinati ad altri incendi in Abruzzo. "Qualora il fronte dovesse avvicinarsi ulteriormente al territorio comunale siamo pronti ad attivare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione e delle abitazioni”, ha aggiunto Biondi. Il sindaco ha infine ringraziato Vigili del Fuoco, Protezione civile e volontari "impegnati senza sosta".