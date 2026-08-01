Caldo, previsioni meteo: domenica bollini rossi in tutta Italia. Ma è allerta temporaliCronaca
Introduzione
La quarta ondata di calore africano continua a colpire l'Italia, con questo fine settimana che sarà rovente: il caldo torrido riporterà i termometri intorno ai 40 gradi in varie città.
Nello specifico, il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute prevede un fine settimana da record: su 27 città monitorate, 19 bollini rossi oggi (sabato 1 agosto) e 23 domani (domenica 2 agosto). Proprio nella giornata di domenica l'allerta sarà massima praticamente in tutta la Penisola. Ma non mancheranno i temporali. Ecco tutti i dettagli (LE PREVISIONI METEO).
Quello che devi sapere
Le previsioni e i bollini rossi di oggi (sabato 1 agosto)
Oggi, sabato 1 agosto, prosegue l’ondata di calore con punte di 37-39°C all'ombra al Centro-Nord. La giornata è contrassegnata da un sole prevalente e un cielo sereno. Atteso qualche temporale sulle Alpi.
Sono in rosso Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Codice arancione in sei capoluoghi (Ancona, Bari, Catania, Genova, Palermo e Trieste), giallo in due (Messina e Reggio Calabria).
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Le previsioni e i bollini rossi di domenica 2 agosto
Le temperature salgono ulteriormente domenica 2 agosto. La giornata sarà caratterizzata da un tempo soleggiato, afoso e molto caldo con punte di 37-39°C all'ombra in tante regioni. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Sono attesi, nelle ore pomeridiane, alcuni temporali di calore sulle Alpi e sui rilievi centrali tra il Lazio e l'Abruzzo.
Nello specifico, il livello 3, indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale, è atteso a Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Si salvano solo Ancona, Bari e Messina - comunque bollino arancione (livello 2, con pericoli per i fragili) - e Reggio Calabria, bollino giallo (livello 1, di pre-allerta).
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Le temperature
Se si guarda alle temperature attese nelle singole città, per oggi “sono previsti 41°C a Terni e 40°C a Ferrara, Mantova, Modena e Parma - spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it - valori che insisteranno almeno fino a lunedì". E se nei giorni successivi la colonnina di mercurio scenderà di uno o due gradi (previsti 38-39 gradi), aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte. In pratica l'afa renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8- 10 agosto.
I temporali
Come detto, in questo weekend, ci saranno anche dei temporali. Soprattutto durante le ore pomeridiane, sui rilievi, sono attesi improvvisi fenomeni temporaleschi che, localmente, possono assumere anche carattere di forte intensità.
Sabato i temporali dovrebbero colpire in prevalenza l’arco alpino. Mentre domenica saranno interessati anche i rilievi centrali tra il Lazio e l'Abruzzo.
Le previsioni per lunedì 3 agosto
Le previsioni indicano che le temperature rimarranno alte fino alla prossima settimana, almeno fino al 7-8 agosto. Nello specifico, per lunedì 3 agosto, si prevede ancora una giornata in gran parte soleggiata e sempre molto calda (con punte di 39°C in Toscana ed Emilia). Sono attesi di nuovo dei temporali di calore su Alpi e Appennini.
Il Po osservato speciale
Il Po intanto è sotto osservsazione, dopo che è sceso a livelli critici a causa della siccità. E ai disagi per il gran caldo, si aggiungerà in questi giorni anche 'l'effetto afa': a causa della forte umidità.
Tutta l'Europa centrale colpita dal caldo
Il caldo sta colpendo tutta l'Europa centrale, con temperature che arrivano anche intorno ai 41 gradi. Di fronte ai rischi di incendio e all'aumento della pressione sulle reti idriche ed energetiche, diversi governi hanno varato misure di emergenza. In Ungheria, il premier Peter Magyar ha invitato gli industriali a ridurre volontariamente il consumo di elettricità per evitare una crisi energetica. In Slovacchia, l'allerta caldo riguarda tutto il Paese, con il livello massimo nel sud-ovest. Situazione simile in Slovenia. Caldo record anche in Austria, con 38-39 gradi fino all'inizio della prossima settimana.
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