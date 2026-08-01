Le temperature salgono ulteriormente domenica 2 agosto. La giornata sarà caratterizzata da un tempo soleggiato, afoso e molto caldo con punte di 37-39°C all'ombra in tante regioni. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Sono attesi, nelle ore pomeridiane, alcuni temporali di calore sulle Alpi e sui rilievi centrali tra il Lazio e l'Abruzzo.

Nello specifico, il livello 3, indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale, è atteso a Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Si salvano solo Ancona, Bari e Messina - comunque bollino arancione (livello 2, con pericoli per i fragili) - e Reggio Calabria, bollino giallo (livello 1, di pre-allerta).

Per approfondire:

Caldo estremo, i suggerimenti su come vestirsi per combattere le alte temperature