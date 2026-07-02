Molte città europee stanno già sperimentando strategie di adattamento climatico. Barcellona, ad esempio, ha realizzato una rete di Refugis Climàtics (rifugi climatici): biblioteche, musei, centri civici e impianti sportivi climatizzati che, pur mantenendo la loro funzione originaria, diventano punti di ristoro durante le ondate di calore, con l'obiettivo di garantire un rifugio raggiungibile in pochi minuti a piedi.

La Francia, invece, sta investendo con decisione nella rinaturalizzazione degli spazi urbani. Diverse piazze completamente asfaltate sono state trasformate sostituendo cemento e pavimentazioni con alberature, prati e fontane. Gli interventi hanno permesso di ridurre sensibilmente le temperature superficiali estive, in alcuni casi anche di oltre 10-15 gradi, migliorando il comfort climatico delle aree più frequentate. Parigi rappresenta uno dei casi più avanzati. La capitale francese sta convertendo numerose piazze minerali in veri e propri boschi urbani attraverso un vasto programma di depaving. Tra i progetti simbolo figura quello di Place de Catalogne, dove circa 4 mila metri quadrati di cemento lasceranno spazio a quasi 500 alberi con l'obiettivo di contenere il surriscaldamento estivo e restituire ai cittadini spazi pubblici più vivibili.