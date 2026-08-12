Chi ha un Isee oltre i 20mila euro sarà escluso dai possibili beneficiari del bonus Trasporti, mentre chi ha un Isee sotto i 10mila euro avrà il punteggio massimo, ovvero 60 punti; per gli altri ci sono degli scaglioni intermedi da 45 punti (sotto i 15mila euro) e 25 punti (sopra i 15mila euro). Riguardo alla distanza tra casa e luogo di studio o lavoro, il punteggio massimo (20 punti) spetta a chi supera i 30 chilometri di distanza; oltre i 10 chilometri si ottengono 10 punti, sotto quella soglia 5 punti. Per persone disoccupate, precarie, autonome e così via si prenderà in considerazione la città indicata come destinazione abituale. 10 punti extra andranno a chi non possiede un'auto; altri 10 punti a chi, nel passato recente, ha avuto un abbonamento ai mezzi mensile o annuale.