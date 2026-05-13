Il collegamento con i prezzi più alti è invece Livorno-Palermo, che ad agosto, per una famiglia di due persone e un bambino, con auto al seguito, viene a costare 946,50 euro se si viaggia in poltrona e ben 1.484,90 euro se si prende la cabina (prezzo andata e ritorno). Tra le più costose si segnala anche la Genova-Palermo, con prezzi rispettivamente di 945 euro e 1.340 euro. Invece la meno cara tra le tratte prese in considerazione dall’indagine è risultata essere la Napoli-Cagliari, dove si spendono 430 euro per prenotare la poltrona e 549 euro per la cabina.

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